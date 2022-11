E' solo una curiosità che si somma ai rumors circolati negli ultimi giorni sul loro ipotetico avvicendamento in Ferrari, ma colpiscono le immagini dei due team principal arrivati assieme al circuito di Yas Marina. Con loro c'era Steiner della Haas: "Al ritorno dalla F1 commission Mattia ci ha dato un passaggio, tutto qui. Abbiamo parlato, lo facciamo sempre tra noi". Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky, in 4K e in streaming su NOW

