Il casco di Verstappen per il secondo titolo iridato non è certo passato inosservato, ma non tutti sanno che dietro la sua creazione c'è tanto Made in Italy. Alberto Dall'Oglio, responsabile di Schuberth Performance, ci spiega com'è nato uno dei simboli del Mondiale 2022 e svela: "Tutto è stato deciso in volo e la reazione di Max quando lo ha visto...".

VIDEO: COSI' E' NATO IL CASCO D'ORO DI SUPER MAX