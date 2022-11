Sainz: "C'è parecchio margine di miglioramento"

Il bilancio dello spagnolo dopo le FP2, concluse al sesto posto: "È stata una sessione intensa. Le sensazioni non sono male, ma c'è ancora parecchio margine di miglioramento". Nelle FP1 è sceso in pista Shwartzman: "Non vedo l'ora di tornare in macchina nei test di martedì". Sabato alle 15 le qualifiche, domenica alle 14 l'ultima gara dell'anno, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Una sola sessione in pista per Carlos Sainz nel venerdì del GP di Abu Dhabi. Lo spagnolo della Ferrari, che ha ceduto la propria monoposto nelle FP1 a Robert Shwartzman, ha chiuso le FP2 con il sesto tempo, faticando nella simulazione gara così come il compagno di squadra: "Dopo aver perso la prima, la seconda sessione di libere è stata molto intensa - spiega Sainz - Abbiamo infatti dovuto recuperare con il programma cercando di entrare nel ritmo il prima possibile . Le sensazioni non sono troppo male ma c’è ancora parecchio margine di miglioramento per domani. Non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultima qualifica della stagione."

Shwartzman: "Buona sessione, sono soddisfatto"

Nelle prime libere è sceso in pista Robert Shwartzman, alla seconda uscita stagionale dopo il debutto ad Austin, che ha chiuso al settimo posto: "La sessione di prove libere è stata buona e sono soddisfatto con i progressi che sono riuscito a fare - spiega il test driver della Rossa - Chiudere settimo è stata una bella soddisfazione, in macchina mi sono sentito a mio agio e abbiamo completato il programma senza intoppi. Abbiamo cominciato il turno testando alcuni sviluppi e il team è stato soddisfatto con i dati che abbiamo raccolto, il che non può che farmi piacere". Shwartzman tornerà in pista martedì, sempre a Yas Marina, per i primi test in ottica 2023: "Ringrazio la Scuderia per questa opportunità e non vedo l’ora di tornare in macchina martedì prossimo per una intera giornata di prove, dove conto di migliorarmi ulteriormente e accumulare ancora più esperienza al volante di questa generazione di vetture".