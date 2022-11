La Formula 1 saluta il 2022 con l'ultimo appuntamento della stagione. Si corre ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Oggi prove libere dalle 11 italiane. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Ultimo appuntamento del 2022 per la Formula 1, che saluta una stagione straordinaria e spettacolare nel suggestivo panorama di Yas Marina. Si corre da venerdì 18 a domenica 20 novembre il GP di Abu Dhabi. Sarà anche l'ultima gara della carriera di Sebastian Vettel, che si ritirerà con quattro Mondiali in tasca. Ferrari e Mercedes si giocheranno la seconda piazza nel titolo costruttori, Leclerc e Perez quella nel piloti. Tante emozioni da vivere in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.