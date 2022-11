A Yas Marina team principal in conferenza. Mattia Binotto ha parlato delle voci circolate negli ultimi giorni sul suo futuro: "Tutte infondate, ma ce ne sono sempre attorno alla Ferrari per la grande attenzione che suscita il team. Se resto? Non sta a me dirlo, ma sono tranquillo". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

