Ad Abu Dhabi si chiude la carriera in F1 del 4 volte campione del mondo. Tanti gli omaggi a Yas Marina, anche nel paddock, dove è possibile dedicargli un messaggio firmando un poster. Lo hanno fatto anche Marc Gené e Davide Valsecchi. Tutto il weekend di Yas Marina è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



GP ABU DHABI, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE