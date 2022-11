Il monegasco si piazza terzo dietro alla due Red Bull: "Erano più forti, è la posizione che meritiamo". E sull'obiettivo secondo posto personale e costruttori: "Faremo di tutto per raggiungerli". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Terzo posto in griglia, una dietro a Perez. L'obiettivo per la gara di Abu Dhabi è il secondo posto nel Mondiale piloti, Leclerc partirà appaiato proprio a Perez in classifica, entrambi a quota 290 punti: "Ero un po' solo sulla pista - dice Leclerc a Sky dopo le qualifiche -, nel secondo settore avrei preferito qualcuno, soprattutto in rettilineo. Secondo o terzo non cambia tantissimo: in gara, se ci sarà un'opportunità nei primi metri, proverò a passare Perez, altrimenti avremo pazienza".