IL "BRIEFING"

Tutto pronto per l'ultima gara della stagione 2022 e anche ultima in carriera di Sebastian Vettel. Tra numeri, curiosità e record, ecco tutto quello che c'è da sapere prima di andare in pista. Oggi la diretta del GP di Abu Dhabi è alle 14 su Sky, in 4K e in streaming su NOW GP ABU DHABI, LA DIRETTA DELLA GARA