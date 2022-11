Horner: "Anno incredibile, far meglio sarà dura"

È stato un 2022 con numeri da record per la Red Bull. Dal Mondiale piloti vinto da Verstappen per il secondo anno consecutivo al Mondiale costruttori riconquistato dopo nove anni. In mezzo tante vittorie - ben 17 - che hanno certificato il dominio della casa austriaca. "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto" spiega a Sky Sport il team principal della Red Bull, Christian Horner.