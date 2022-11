Norbert Vettel: "Il ricordo più bello? Monza 2008"

LA CARRIERA

4 mondiali e un cuore Ferrari: la storia di Vettel

Il tedesco ha annunciato il suo addio alla F1 su Instagram, dove ha aperto il suo account solo nelle ultime ore. Ha vinto 4 Mondiali con la Red Bull, ha vissuto con la Ferrari una complicata storia d'amore, pur diventando il terzo pilota più vincente del team. E ora la decisione di chiudere dopo due campionati con l'Aston Martin GP UNGHERIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

SEB HA DECISO - Un messaggio in un video per dire basta. Il pilota sul proprio profilo Instagram (aperto proprio oggi) ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 al termine della stagione 2022. L'Aston Martin: "Una delle più grandi carriere nella storia di questo sport". Il tedesco ex Ferrari ha vinto quattro Mondiali dal 2010 al 2013.

In principio fu la BMW Sauber - Sebastian Vettel sta per intraprendere la sua nuova avventura in F1 con l'Aston Martin. I suoi 4 Mondiali con la Red Bull, poi la storia con la Ferrari e ora una nuova partenza. Il suo primo assaggio di F1 ci riporta invece a un weekend di gara in Turchia nel 2006, con la BMW Sauber: primo nella seconda sessione di libere. Esordio, invece, sempre con la BMW Sauber a Indianapolis 2007 per sostituire di Kubica. Diventa il più giovane pilota a punti a 19 anni 11 mesi.