Sainz: "Questa gara dimostra dove siamo"

"Nel 2023 dobbiamo migliorare in gara e nello sviluppo"

Nonostante il quarto posto, Sainz è soddisfatto per gli obiettivi di squadra raggiunti: il secondo posto nel Mondiale piloti con Leclerc e il secondo posto nel Mondiale costruttori. "Abbiamo raggiunto gli obiettivi di squadra e siamo contenti, una bella gara per chiudere la stagione" spiega lo spagnolo. Il pilota, però, è già concentrato sul 2023 e ha le idee chiare sugli aspetti che la Ferrari dovrà migliorare: "Dovremo far meglio in gara e nello sviluppo - conclude - Se miglioreremo in questi due aspetti, lotteremo per il Mondiale".