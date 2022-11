Dalle voci della scorsa settimana a un cambio che sta per diventare realtà: Mattia Binotto verso l'addio dalla carica di team principal. Che siano dimissioni o meno sono cose che il diretto interessato e la Scuderia di Maranello stanno definendo in questi minuti. Un annuncio dovrebbe arrivare in giornata. Chiusa la stagione 2022, la sua quarta alla guida della Rossa, il 53enne Binotto dovrebbe lasciare il posto a Frédéric Vasseur, in pole per la sostituzione. I rumors si erano fatti insistenti la scorsa settimana, prima dell’ultima gara ad Abu Dhabi, con la Scuderia che aveva però bollato come “del tutto infondate” le notizie apparse in Italia e in Europa e con Binotto che si era detto sereno dopo una chiacchierata con il presidente Elkann. Fino all'epilogo di questo venerdì.