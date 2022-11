La storia di Mattia Binotto in Ferrari

Nel gennaio del 2019 aveva preso il posto di Maurizio Arrivabene alla guida del Cavallino. Da sempre uomo Ferrari, negli anni in cui ha riciperto il ruolo di team ci sono state tante difficoltà e tanti cambiamenti (come l'arrivo di Sainz e l'addio di Vettel). Il passaggio di consegne al termine di un campionato in cui le cose sembravano essere migliorate. La sua storia e i numeri con la Rossa