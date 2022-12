Tappa in Italia per Kevin Magnussen. Il pilota della Haas ha ricevuto a Faenza il Trofeo Lorenzo Bandini, premio nato nel 1992 e dedicato alla memoria dell'ex pilota Ferrari, scomparso nel 1967 durante il Gran Premio di Montecarlo. Magnussen è arrivato nella città romagnola a bordo di una Dallara, scortata da una Lamborghini Huracan della Polizia stradale, e con un passeggero speciale: l'amministratore delegato di Dallara, Andrea Pontremoli. "La pole position in Brasile è stata un'emozione molto forte - ha detto Magnussen nella conferenza stampa del premio -. Il mio prossimo obiettivo è tornare sul podio che manca dal 2014". Il trofeo Bandini in passato è andato anche a Hamilton, Verstappen, Leclerc, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve.