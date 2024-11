Ufficiale: Carlos Sainz sarà al volante della Williams FW46 nei test Pirelli che seguiranno l'ultimo weekend di gara ad Abu Dhabi. Per lo spagnolo, che nelle ultime quattro stagioni ha difeso i colori della Ferrari, si tratterà della prima presa di contatto con il team inglese, ancor prima dei test ufficiali del Bahrain (26-28 febbraio 2025) che vedranno in pista per la prima volta le nuove vetture

