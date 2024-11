F1 Academy, svelato il calendario 2025

Susie Wolff, direttrice della F1 Academy, ha annunciato il nuovo calendario in vista della stagione 2025. In tutto si correranno 14 gare, distribuite in 7 round, con l'introduzione di tre nuovi circuiti tra cui Las Vegas. "F1 Academy continua a crescere e ispira giovani ragazze e donne in tutto il mondo", queste le parole di entusiasmo di Stefano Domenicali. Il primo appuntamento sarà a Shangai dal 21 al 23 marzo, in concomitanza con la F1

