Marquez, elogio a Verstappen: "E' un vero killer"

Max Verstappen e Marc Marquez si sono messi a confronto, uno di fianco all'altro in una lunga chiacchierata, scoprendo analogie e differenze tra Formula 1 e MotoGP. "Adoro le moto, questi ragazzi sono dei pazzi. Marc è un lottatore, non molla mai", ha detto l'olandese. Lo spagnolo: "Max è un killer, ma come fa a restare concentrato e decidere le strategie mentre guida?"

VERSTAPPEN : "Anche io penso come gestisce i momenti delicati. Serve personalità e Marc ha dimostrato di averne in abbondanza negli ultimi anni"

MARQUEZ : "Il modo che ha di gestire la pressione. In tanti sono veloci e hanno talento, ma in gara serve altro. La pressione è la cosa più difficile"

Qual è la cosa più affascinante della MotoGP?

VERSTAPPEN: "Questi ragazzi sono dei pazzi. La velocità che raggiungono in rettilineo, mi piacerebbe provarne una, quando mi sarà permesso. Adoro guardare la MotoGP e mi piace questa varietà di case che possono vincere una gara.

Qual è la cosa più affascinante della Formula 1?

MARQUEZ: "Il modo in cui riescono a tenere la concentrazione per così tanti giri consecutivi. Riescono a guidare, parlare con il team, decidere le strategie. Come pilota non posso immaginare di fare così. Io per esempio, salvo rare eccezioni, non permetto al team di scrivermi alcuna comunicazione mentre corro".