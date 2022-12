C'è l'accordo: GP Olanda nel Mondiale fino al 2025

Con un comunicato ufficiale, la F1 ha annunciato che l'appuntamento di Zandvoort resterà nel Mondiale per altri tre anni. Domenicali: "Si è affermato come uno dei preferiti dei fitosi"

La Formula 1 ha comunicato che il circuito di Zandvoort, di "casa Verstappen", continuerà a ospitare il Gran Premio d'Olanda fino alla stagione 2025. "La Formula 1 continuerà a correre a Zandvoort fino al 2025 dopo il raggiungimento di un nuovo accordo tra la F1 e la pista olandese. La gara sul circuito costiero è rapidamente diventata una delle più amate del calendario con gli entusiasti fan olandesi che hanno portato un'atmosfera fantastica in pista sia negli eventi del 2021 che del 2022, entrambi vinti dall'eroe di casa e campione del mondo in carica Max Verstappen", si legge nel comunicato ufficiale. Questo il commento dell'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: "Il Gran Premio d'Olanda si è rapidamente affermato nel calendario come uno dei preferiti dai fan, portando ogni anno un'energia incredibile e una grande esperienza. Gli eventi sold-out degli ultimi due anni hanno alzato il livello in termini di organizzazione, intrattenimento e sostenibilità, e siamo lieti di estendere il nostro rapporto con loro".