Il campione del mondo ha parlato a Sky Sport a margine del FIA Prize Giving 2022, svolto a Bologna: "È stato un anno incredibile in cui mi sono divertito tantissimo, non mi sarei mai immaginato di vincere così tante gare. Il primo titolo mondiale sia stato il più emozionante, ma questo è stato più gratificante per il modo in cui abbiamo lavorato come team"