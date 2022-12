Dopo le dimissioni dall'Alfa Romeo è arrivato l'annuncio ufficiale sul futuro di Frederic Vasseur: è lui il nuovo team principal per il dopo Mattia Binotto in Ferrari. Era dal 2009, a seguito dell'addio di Jean Todt, che un francese non assumeva questo ruolo a Maranello. "La Ferrari è l'apice del motorsport, voglio onorare la sua storia", le prime parole da team principal della Rossa LA STORIA E LA CARRIERA DI VASSEUR Condividi

I rumors ora sono diventati ufficialità: Frédéric Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. La Scuderia di Maranello, dopo le voci delle scorse settimane e le dimissioni di Mattia Binotto, riparte affidandosi dall'ingegnere ormai ex Alfa Romeo, che sarà anche generale manager. Con Vasseur un francese torna ad assumere il ruolo di team principal in Ferrari undici anni dopo l'addio di Jean Todt (era il 2009). "Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Fred Vasseur come nostro team principal - dice l'amministratore delegato della Rossa, Benedetto Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia".

Vasseur: "Ferrari apice motorsport, voglio onorare la sua storia" Queste le parole del nuovo team principal Ferrari. "Sono molto felice e onorato. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”, ha commentato Vasseur.

La storia di Vasseur nel Motorsport e in F1 Classe 1968, una lunga carriera alle spalle che parte in quelle che oggi sono le attuali Formula 2 e Formula 3. Vasseur, che fino a questa stagione è stato team principal e CEO dell'Alfa Romeo Sauber, ha lasciato il team di Hinwil questa mattina, con le dimissioni annunciate in una nota. Laureato in Tecniche Aeronautiche e Ingegneria dell'Autoveicolo all'ESTACA, è entrato in Formula 1 con Renault: team principal nel 2016.

Quanti talenti "svezzati" nelle categorie minori Nella GP2 (oggi Formula 2), Vasseur conquista 8 titoli: 4 costruttori (2005, 2006, 2009 e 2015) e 4 piloti. Ma soprattutto "svezza" tanti talenti come Hamilton, Rosberg, Hulkenberg e Vandoorne. Futuri big Vasseur li ha visti crescere anche nella GP3 Series: Gutierrez, Bottas, Ocon e Leclerc.