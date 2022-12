La Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1 sarà presentata il prossimo 14 febbraio. A comunicarlo è stata la Scuderia di Maranello: progetto numero 675, mentre il nome della Rossa deve ancora essere deciso. Stagione al via il 5 marzo in Bahrain, tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

La Ferrari ha comunicato con una nota la data in cui verrà presentata la monoposto che prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1. La Scuderia di Maranello toglierà i veli il prossimo 14 febbraio. Si tratta del secondo team che annuncia la presentazione dopo l'Aston Martin, che verrà svelata al pubblico un giorno prima, il 13 febbraio. Sarà la seconda Ferrari della nuova era dopo la F1-75 che ha concluso il Mondiale 2022 al secondo posto con Charles Leclerc, confermato alla guida insieme al compagno Carlos Sainz. Cambia invece la guida dal muretto dei box, con Mattia Binotto che lascia spazio al nuovo team principal, Frederic Vasseur, proveniente dall'Alfa. Il Mondiale di F1, che al momento prevede 23 gare più sei Sprint, partirà il 5 marzo in Bahrain. Dal 23 al 25 febbraio, sempre sulla pista di Sakhir, sono i programma gli unici tre giorni di test ufficiali prima del via della stagione, tutta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.