2022, il F1LM: lo speciale sulla stagione di F1

La Formula 1 non si ferma mai su Sky: conto alla rovescia per le festività del Natale che vi porteranno in pista con degli speciali da non perdere! Si comincia oggi con "2022, il F1LM", documentario che ripercorre i momenti decisivi della stagione appena conclusa. Ma sono tanti gli appuntamenti sul canale 207!

A Natale su Sky e in streaming su NOW, arrivano gli speciali dedicati ai motori per rivivere le emozioni della stagione appena conclusa e i grandi eroi del passato. Si parte oggi, giovedì 22 dicembre, alle 22.30 con 2022 – Il F1LM, documentario che ripercorre i momenti decisivi della stagione appena conclusa (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Ha dominato il campionato conquistando il record di vittorie in una singola stagione: Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la seconda volta e la sua stagione perfetta è raccontata su Sky Sport F1 e in streaming su NOW in Super Max Vol. 2 (mercoledì 21 dicembre alle 20.45) insieme all’intervista Super Max colpisce ancora in cui il campione del mondo parla della sua straordinaria corsa al titolo (giovedì 22 dicembre alle 22.15).