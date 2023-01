La Ferrari ha voluto omaggiare il mito di Michael Schumacher nel giorno del suo 54° compleanno: "Con te oggi e tutti i giorni", ha scritto la Rossa in un post sui social

"Con te per il tuo compleanno. Oggi e tutti i giorni". Sul suo profilo Twitter la Ferrari fa gli auguri a Michael Schumacher che oggi compie 54 anni. Postando una foto con la scritta 54 e 'Buon compleanno Michael' la scuderia di Maranello ricorda alcuni dei momenti più belli della carriera con la Rossa del sette volte campione del mondo di Formula 1. Con la Ferrari il tedesco ha vinto cinque titoli consecutivi tra il 2000 e il 2004, con 72 vittorie e 53 giri veloci in 180 gare. Sono passati ormai nove anni dal maledetto incidente sugli sci sulle nevi francesi di Meribel che ha stravolto la vita del leggendario pilota di Formula 1. Dal 29 dicembre 2013 c'è uno strettissimo riserbo sulle condizioni di salute del campione tedesco a cui, oltre ai familiari più stretti, possono far visita soltanto pochissime persone.