Ascoltando il podcast "On Purpose", risulta chiaro perché oggi Lewis Hamilton sia diventato un paladino dei diritti umani e un simbolo della lotta contro ogni discriminazione sociale. Durante l’intervista, il pilota della Mercedes ha raccontato alcuni episodi della sua infanzia: " A scuola sono stato vittima di bullismo perché ero nero . Per me la scuola è stata la parte più traumatica e difficile della mia vita. Mi prendeva di mira già all'età di 6 anni. Ero uno dei pochi bambini di colore e i ragazzi più grandi, più forti e prepotenti mi prendevano in giro per la maggior parte del tempo. Mi colpivano continuamente, mi tiravano cose addosso, come le banane, e mi chiamavano 'negro' o 'meticcio'".

"Ho tenuto molte cose dentro"

Hamilton scava nei suoi ricordi, dove la discriminazione e il bullismo hanno plasmato la personalità dell’unico pilota di colore in grado fin qui di diventare campione del mondo in Formula 1, diventando un esempio per molti giovani: "Nella mia scuola secondaria c'erano 6 o 7 ragazzi neri su 1.200 bambini, tre di noi venivano sempre messi fuori dall'ufficio del preside. Il preside se la prendeva con noi e in particolare con me. Sentivo che il sistema era contro di me. Ci sono state molte cose che ho tenuto dentro. Non me la sentivo di andare a casa e dire ai miei genitori che questi ragazzi continuavano a chiamarmi negro o che ero vittima di bullismo, o ancora peggio che venivo picchiato. Non volevo che mio padre pensasse che ero debole".