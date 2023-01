Terza e ultima giornata di test privati sulla pista di casa per la Ferrari: dopo il test driver Schwartzman e i primi giri del 2023 da parte di Carlos Sainz, oggi tocca a Charles Leclerc. Anche il monegasco sulla monoposto 2021, mentre il 14 febbraio verrà presentata la vettura per il Mondiale 2023. Stagione al via il 5 marzo in Bahrain (diretta Sky)

