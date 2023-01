Primo giorno di lavoro in questo 2023 per Fernando Alonso, che ha fatto visita al quartier generale dell'Aston Martin. Lo spagnolo ha conosciuto i membri del team, fatto qualche prova con il simulatore e preso le misure per il sedile in vista del debutto in pista, previsto per i test in Bahrain dal 23 al 25 febbraio

