Sauber ha annunciato l'acquisto da parte di Audi di quote di minoranza del gruppo svizzero. Comincia così ufficialmente la scalata della casa tedesca, che entrerà in Formula 1 a partire dal 2026

Audi comincia ufficialmente il suo ingresso in Formula 1. Come già annunciato nei mesi precedenti, la casa tedesca entrerà nel circus a partire dal 2026. Oggi è arrivato il comunicato da parte della Sauber dell'acquisizione da parte di Audi, di quote di minoranza del gruppo svizzero, che in questo 2023 correrà per l'ultima volta con il nome di Alfa Romeo con al volante i confermati Bottas e Zhou.