Audi entrerà nel Mondiale di Formula 1 dal 2026 grazie alla collaborazione con Sauber. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla casa tedesca, che già in agosto aveva comunicato l'ingresso nel circus. Audi sarà dunque team e produttore di power unit dal 2026. La Sauber resterà in Formula 1 fino al 2023 con la denominazione Alfa Romeo F1 Team. Il progetto che porterà Audi alla stagione 2026 è ambizioso: l'ampliamento della struttura di Neuburg in termini di personale, edifici e infrastrutture tecniche dovrebbe essere in gran parte in atto nel 2023. I primi test con il propulsore sviluppato con i regolamenti 2026 in una vettura di prova di Formula 1 sono previsti per il 2025.

Audi-Sauber in F1 dal 2026: il comunicato "Audi ha selezionato Sauber come partner strategico per il progetto e prevede di acquisire una partecipazione nel Gruppo Sauber - si legge nella nota diffusa dalla casa tedesca -. La partnership vedrà la tradizionale scuderia svizzera gareggiare come squadra ufficiale Audi dal 2026 in poi, utilizzando il propulsore sviluppato da Audi per l'apice del motorsport. Dopo l'annuncio del suo ingresso in Formula 1 alla fine di agosto, la conferma da parte di Audi del suo partner strategico segna la prossima pietra miliare nell'ingresso dell'azienda nella classe regina del motorsport. Con circa 30 anni di esperienza competitiva, Sauber è una delle squadre più rinomate e tradizionali della Formula 1. Mentre il propulsore sarà creato presso il Motorsport Competence Center di Audi a Neuburg an der Donau, Sauber svilupperà e produrrà l'auto da corsa presso la sua sito a Hinwil (Svizzera). Sauber sarà anche responsabile della pianificazione e dell'esecuzione delle operazioni di gara".



Hoffmann (Audi): "Formeremo una squadra forte con Sauber" "Siamo lieti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto di Formula 1 - afferma Oliver Hoffmann, membro del Consiglio per lo sviluppo tecnico di AUDI AG -. Conosciamo già il Gruppo Sauber con la sua struttura all'avanguardia e il team esperto di precedenti collaborazioni e siamo convinti che insieme formeremo una squadra forte". Ad esempio, Audi Sport ha già utilizzato regolarmente la galleria del vento high-tech del Gruppo Sauber a Hinwil, a poco meno di quattro ore di macchina, durante l'era di successo di Le Mans e durante lo sviluppo dell'auto da turismo di Classe 1 per il DTM.

Audi, già 120 persone lavoraro al nuovo motore "Audi è il miglior partner per il Gruppo Sauber - afferma Finn Rausing, Presidente di Sauber Holding -. È chiaro che entrambe le aziende condividono gli stessi valori e la stessa visione. Non vediamo l'ora di raggiungere i nostri obiettivi comuni con una partnership forte e di successo". Lo sviluppo del propulsore, che consiste in un motore elettrico, batteria, sistemi di controllo e un motore a combustione, è già in pieno svolgimento presso lo stabilimento dell'Audi Formula Racing GmbH appositamente fondata a Neuburg an der Donau. Più di 120 dipendenti stanno già lavorando al progetto.