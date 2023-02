La voce che circola da un po' potrebbe trovare conferma nelle prossime ore con la presentazione ufficiale della nuova Red Bull per il Mondiale 2023. Ford verso l'ingresso in F1 dal 2026 accanto al team anglo-austriaco. E per il colosso americano sarebbe un ritorno nel Circus dopo oltre vent'anni

In attesa della presentazione della nuova Red Bull per il Mondiale 2023, riprendono quota le voci di un imminente annuncio dell'accordo tra la stessa scuderia anglo-austriaca e la Ford. Un'intesa che (salvo sorprese) doverebbe portare la casa americana in Formula 1 dal 2026. La partnership dovrebbe altresì essere annunciata oggi, proprio nell'ambito dell'evento che da New York ci porterà a scoprire la nuova monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez.