Il campione del mondo in carica sulla nuova RB19: "Ha un aspetto accattivante. Cercherò costantemente di migliorarla e migliorarmi, è su questo che lavoriamo. Siamo ottimisti". Perez: "Come squadra stiamo dando tutto". Ricciardo: "Cercherò di aiutare il team il più possibile" VIDEO, LA PRESENTAZIONE - CALENDARIO PRESENTAZIONI 2023 Condividi

"Cercherò di migliorarmi", lo dice Max Verstappen, il campione del mondo in carica, quindici GP vinti lo scorso anno, nove degli ultimi undici. Un Mondiale dominato e la voglia di continuare a fare un passo in più. Le sue parole arrivano da New York, nel giorno della presentazione della nuova RB19. "Cosa ho pensato quando l'ho vista per la prima volta? La sto vedendo per la prima volta adesso" - dice Max ridendo, e aprendo così i commenti sulla nuova macchina: "Penso che la nostra livrea sia stata abbastanza simile per un paio d'anni, ma la trovo un'auto dall'aspetto accattivante. Mostra i colori della Red Bull ovunque. Abbiamo avuto molto successo in questo modo, quindi perché cambiare molto?".

FOTOGALLERY Foto da Twitter Red Bull Racing Continua gallery %s Foto rimanenti MONDIALE 2023 Svelata la livrea della nuova Red Bull: le FOTO Attesa finita, svelata online la livrea della monoposto per il 2023. Il team di Milton Keynes dovrà difendere il titolo piloti e costruttori nel Mondiale che scatterà il 5 marzo: si chiama RB19 e anche in questa stagione ci si affida al campione in carica Max Verstappen e a Sergio Perez. Qui tutti i dettagli della presentazione. La F1 è tutta in diretta su Sky VIDEO - CALENDARIO PRESENTAZIONI 2023 - L'ACCORDO CON FORD ECCO LA RB19, LA LIVREA DELLA RED BULL PER IL MONDIALE 2023 Via i veli! C'è la livrea della nuova Red Bull. Si chiama RB19 la monoposto con la quale il team anglo-britannico proverà a difendere nel Mondiale 2023 sia il titolo piloti che quello costruttori con la confermata coppia di piloti formata dall'iridato Verstappen e Perez. La RB19, che nelle sue "forme reali" vedremo in pista nei test di fine mese, è stata presentata in diretta streaming da New York. Qui i dettagli dell'evento e della livrea. Il countdown nell'evento di New York si ferma a 19 secondi... ed ecco la livrea della RB19 per il Mondiale 2023. Una delle prime immagini: di fatto è la la struttura della monoposto 2022. Con la sola livrea, Red Bull ha giocato a "nascondino" per non svelare tutto ai rivali...

Sul 2023 L'obiettivo è vincere ancora e, se possibile, migliorarsi: "Non posso entrare in troppi dettagli al riguardo, ma quello che fai sulla macchina è cercare costantemente di migliorarla, è su questo che lavori. Ho delle buone sensazioni e siamo molto ottimisti per questa stagione, proveremo a difendere il titolo. È stato un grande risultato ottenere due Mondiali, ma voglio migliorarmi".

Perez: "Stiamo dando tutto" È della stessa idea il compagno di squadra: "Dobbiamo essere migliori rispetto allo scorso anno, anche se sarà davvero difficile. Come squadra, stiamo dando tutto. È stato un inverno impegnativo per tutti noi, quindi non vediamo l'ora che inizi la stagione. Per ora, si tratta di raggiungere un buon livello fisico prima dell'inizio del Mondiale".