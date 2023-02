I piloti della Williams carichi nel giorno in cui il team ha svelato la livrea della FW45 per il prossimo Mondiale. Albon: "Il team ha lavorato duramente, la macchina ha un bell'aspetto". Il rookie Sargeant: "Inverno interminabile per me, non vedo l'ora d'iniziare"

"Sono davvero entusiasta di ricominciare per un altro anno con il team", così Alex Albon nel giorno in cui la Williams ha svelato la livrea della nuiva FW45. "La macchina ha un bell'aspetto - ha aggiunto - e scenderà in pista a Silverstone. Il team ha lavorato duramente l'anno scorso e durante l'inverno per affrontare alcune aree chiave per la nostra macchina, impegnandosi a cercare di massimizzare per il 2023. Non vedo l'ora di vedere cosa può fare la FW45. Quest'anno diamo anche il benvenuto a nuovi partner nel team, quindi è fantastico averli a bordo".