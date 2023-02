L'America chiama, la Formula Uno risponde e viceversa . In un legame che sta diventando sempre più profondo e proficuo. Tanto che i gran premi negli Stati Uniti quest'anno saranno ben tre. Dopo 19 anni anche la Ford ha deciso di tornare a impegnarsi in Formula Uno scegliendo la Red Bull come partner e portando così il team campione del mondo a iniziare ufficialmente la sua stagione 2023 proprio a New York. Dopo lo svelo che è stato praticamente solo quello della nuova livrea della RB19, anche per la sorellina della Red Bull, l' AlphaTauri , è stato scelto oggi il palcoscenico della Grande Mela per la presentazione del vestito 2023 della monoposto di Yuki Tsunoda e Nyck De Vries .

Perchè anche di veri e propri vestiti si tratterà. La livrea della AT04 sarà infatti presentata in concomitanza dell'evento AlphaTauri alla settimana della moda di New York. Parola d'ordine visibilità, grazie alla Formula Uno, per il marchio di abbigliamento che è lo sponsor principale dello junior team di Milton Keynes. Ma glamour a parte, il team di Faenza guarda con fiducia alla stagione che sta per iniziare che ha il compito di cancellare le delusioni del nono posto nel mondiale Costruttori dell'anno scorso. La squadra rimane comunque giovane, perchè ad affiancare il giapponese Tsunoda è il neo acquisto De Vries, olandese come l'amico Verstappen. Entrambi, dopo aver sfilato in terra americana, torneranno subito in Italia, dove lontani da occhi indiscreti tutti impegnati a guardare la nuova Ferrari, il 14 febbraio porteranno a battesimo la monoposto 2023 a Misano, sulla prima passerella che conta davvero.