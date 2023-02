VIA IL 5 MARZO

Al via del Mondiale manca poco! Si parte il 5 marzo in Bahrain, per chiudere il 26 novembre con il gran finale di Abu Dhabi. Ufficialmente confermate le 23 gare previste, in cui spicca la grande novità Las Vegas e la doppia tappa italiana di Imola e Monza. Cancellata la tappa in Cina, che non verrà rimpiazzata. Raddoppiano le Sprint (6). Ecco il calendario completo del 2023, per non perdersi nemmeno un secondo su Sky Sport e in streaming su NOW L'ALFA PRESENTA LA C43: LA DIRETTA STREAMING