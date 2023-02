Presentata e subito in pista, ma chi dei due piloti Ferrari è stato il primo a guidare la nuovissima SF-23? La decisione è arrivata con una monetina (il 16 da un lato, il 55 dall'altro). Ha vinto Leclerc che è partito per primo. Poi Sainz, secondo a guidarla ma con un giro in più

