Il team di Brackley ha svelato la monoposto di Hamilton e Russell per una stagione di F1 dove cercherà di riscattarsi. Come tutti i team si lotta con i "chili" di troppo (si spiega anche così il ritorno alla vernice nera), ma la W14 mantiene la filosofia con pance quasi inesistenti, Nella parte posteriore del cofano c'è qualcosa che ricorda la Red Bull, mentre grande lavoro sulle sospensioni un po' come fatto da Ferrari

MERCEDES W14: VIDEO - FOTO