Ferrari Academy, Aurelia Nobels in F4 con Prema

La talentuosa pilota brasiliana classe 2007 e vincitrice nel 2022 del programma promosso dalla FIA Women in Motorsport Commission, Girls on Track – Rising Stars completa il roster di piloti della Ferrari Driver Academy che hanno trovato un sedile per la stagione 2023

"Sono molto felice di avere la possibilità di gareggiare nel campionato italiano di Formula 4, una delle categorie di monoposto più competitive in assoluto. Ovviamente non sarà una sfida semplice ma non vedo l’ora di salire in macchina e iniziare a lavorare per crescere e migliorare", queste le parole della Nobels all'interno del comunicato pubblicato sul sito di Ferrari che ufficializza il destino della pilota che gareggerà nel campionato italiano di Formula 4. Brasiliana ma nata a Boston il 7 gennaio 2007, ha già gareggiato nella stessa categoria nel campionato brasiliano, danese e spagnolo dimostrando le sue capacità, cogliendo l'attenzione anche di Angelo Rosin, Team Principal di Prema: "Aurelia ha dimostrato di essere molto promettente e siamo felici di averla tra le nostre fila. Ha fatto molto e il suo talento non è passato inosservato. Siamo felici di lavorare con lei e di collaborare con Ferrari Driver Academy e Iron Dames per aiutarla a raggiungere il suo pieno potenziale con un programma di alto profilo."