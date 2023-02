Ufficiale il calendario e il format del nuovo progetto al femminile che mira a incrementare la partecipazione delle donne nel motorsport. Previste sette tappe con 21 gare: si parte in Austria, a Spielberg, gran finale a Austin in contemporanea con il GP di Formula 1. Al via cinque team con quindici monoposto in griglia

Da Spielberg a Austin, passando per Monza. È questo il calendario della F1 Academy, il nuovo programma al femminile che mira a incrementare la partecipazione delle donne nel motorsport. In pista ci saranno 15 macchine (telaio tatuus T421 con motore turbo autotecnica da 165 CV e gomme Pirelli) divise in cinque team (ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport e Prema). Sono previste 7 tappe con 21 gare in totali (3 per ciascuna tappa) e 15 giorni di test. Il debutto avverrà in Austria, sul tracciato di Spielberg. Poi due tappe in Spagna con Valencia e Barcellona, prima di Zandvoort, Monza e Le Castellet. Il gran finale sarà ad Austin, a ottobre, nello stesso weekend del GP degli Stati Uniti di Formula 1. Già sei piloti sono certi di un posto in griglia: sono Abbi Pulling, Lena Buhler, Jessica Edgar, Bianca Bustamante, Nerea Marti e Carrie Schreiner.