Christian Horner commenta la prima giornata di test in Bahrain, che ha visto il dominio del solito Verstappen: "L'atmosfera è buona, è come il primo giorno di scuola, è come il primo giorno. E' stata una prima sessione in cui abbiamo imparato la nuova vettura, un'evoluzione della RB18. Max ha la stessa fame di sempre, Checo ha vinto 2 GP lo scorso anno e sta continuando a crescere, deve avere fiducia. Sarà un'annata importante per lui e per il team"

