Wolff: "Non c'è saltellamento, buona partenza"

Dalle difficoltà del 2022 alla buona base di partenza del 2023. I test pre season sono iniziati con un altro piglio per la Mercedes che, un anno fa, doveva fare i conti con i gravi problemi di porpoising. "Non c'è stato saltellamento ed è un buon punto di partenza" ha ammesso Toto Wolff che ha definito "produttiva" la prima mattina in pista a Sakhir. "George era contento della macchina, sembra che abbia il giusto bilanciamento - spiega il team principal Mercedes - Stiamo raccogliendo dei dati per fare un confronto con il 2022. Lo scorso anno eravamo nei guai perché la macchina saltellava ovunque. Per il momento è diverso, abbiamo una base solida per ottimizzare la vettura. L'inverno è stato impegnativo, ma l'umore è altissimo perché c'è l'entusiasmo nel tornare a gareggiare".