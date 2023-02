Vasseur: "Le prime sensazioni sono positive"

DAY-1 TEST

Via alla stagione della F1 con i test di Sakhir: tutti in pista, anche la Red Bull che finora si era nascosta mostrando la sola livrea della RB19. In pista il campione del mondo Verstappen, mentre per la Ferrari al mattino gira Sainz. Russell sulla Mercedes. Prima bandiera rossa del 2023 con Drugovich (sostituto di Stroll) e l'Aston Martin F1, IL DAY-1 DEI TEST IN LIVE STREAMING - IL BUCO SUL MUSO DELLA FERRARI