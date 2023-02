"L'obiettivo è lottare per il Mondiale, siamo una grande squadra che può sviluppare velocemente". Non si nasconde Toto Wolff che vuole rivedere una Mercedes ai livelli del passato nel 2023. Il team principal punta in alto, ma non nasconde le difficoltà avute nella seconda giornata di test: "Il programma nel day-1 ha funzionato, oggi con il caldo non abbiamo il giusto bilanciamento e manca grip laterale - spiega Wolff a Sky Sport - La macchina, finora, non è bella da guidare. Se guardo questa mattina, non siamo veloci come Red Bull e Ferrari". Proprio loro sono il riferimento della Mercedes, ritenute un gradino superiori secondo Wolff: "La Red Bull è il benchmark, ma anche la Ferrari va veloce. Il livello è molto alto per questi due team".