IN PISTA

Cosa succede in Bahrain attraverso il racconto in FOTO della terza giornata di test: vi portiamo in pista per mostrarvi i dettagli delle monoposto e tutto quello che succede anche ai box. Pezzi che volano, testacoda e una giacca curiosa dell'inviata Mara Sangiorgio... F1, IL DAY-3 DEI TEST IN LIVE STREAMING - CHE GIACCA HA MARA SANGIORGIO!