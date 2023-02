Il capo progettista dell'Aston Martin: "Ho lavorato con Fernando in McLaren e dopo 15 anni non è affatto cambiato, è caricichissimo. Drugovich? Un talento. Se Stroll non ce la dovesse fare per il primo GP, lui sarebbe pronto"

Una precisa descrizione di Fernando Alonso e cosa potrebbe succedere in Aston Martin nel caso in cui Lance Stroll, infortunatosi al polso, non dovesse farcela per il primo GP della stagione in Bahrain (5 marzo). Di tutto questo ha parlato Luca Furbatto, capo progettista dell'Aston a Sky Sport F1: "E' carico Alonso. Ieri abbiamo avuto piccole problematiche ma sono state risolte in vista della prima gara e ne ho parlato con lui in mattinata. Che volti vedo al nostro box? I risultati sono buoni, anche se è difficile capire dove siamo. Abbiamo un'idea e siamo positivi. D'altra parte, sappiamo anche che gli altri team spesso si coprono. Siamo comunque soddisfatti del lavoro fatto. Tornando ad Alonso, lui è super, una vera belva. Ho lavorato 15 anni fa con lui in McLaren e non è cambiato per niente. L'obiettivo del team? A fine stagione saremo felici se saremo nella parte alta del midfield".