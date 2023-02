Lo spagnolo ha chiuso il Day-3 col quinto tempo, alle spalle del collega Leclerc: "D'ora in poi ci concentreremo sull'analisi dei dati per arrivare al primo Gran Premio dell'anno il più preparati possibile. Non vedo l'ora di correre qui la prossima settimana"

"Vogliamo arrivare il più preparati possibile"

IL PUNTO

SF-23 veloce, ma attenzione al passo gara

Sulla strategia: "Oggi ci siamo concentrati sia sulle corse brevi che lunghe, per finire valutando alcuni parametri che volevamo testare. D'ora in poi ci concentreremo sull'analisi dei dati per arrivare al primo Gran Premio dell'anno il più preparati possibile". E sul Mondiale alle porte: "Non vedo l'ora di correre qui la prossima settimana".