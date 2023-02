Terza e ultima giornata di test in Bahrein. Davanti a tutti c'è la Red Bull di Perez, seguito dalla Mercedes di Hamilton e dall'Alfa Romeo di Bottas. Quarto e quinto posto per le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Giornata di alti e bassi per la rossa di Maranello: bene sul giro secco, in difficoltà sul passo gara con la mescola media. La nota positiva è il passo con gomma bianca, che ha confermato le sensazioni positive di ieri. Red Bull dimostra grande solidità sul giro secco e sul passo gara, sorpresa Aston Martin