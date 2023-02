F1, la novità: su Sky arriva Ivan Capelli

Tra le tante novità della stagione di F1 su Sky, anche una new entry nella nostra squadra motori: l'ex pilota Ferrari Ivan Capelli. Già protagonista in cabina di commento con Carlo Vanzini nell'ultima giornata di test pre-campionato, sarà presente in studio per alcune gare della stagione, a cominciare del 19 marzo con in Arabia Saudita LA STAGIONE MOTORI SKY - TUTTI I VIDEO Condividi

Al via la stagione della Formula 1 su Sky e tra le tante novità per la nostra squadra motori: l'ex pilota Ferrari Ivan Capelli. L'ex pilota, già protagonista in cabina di commento con Carlo Vanzini nell'ultima giornata di test pre-campionato, sarà presente negli studi di Milano per alcune gare della stagione, a cominciare dall'appuntamento del 19 marzo in Arabia Saudita.

La storia e gli esordi in F1 Nato a Milano il 24 maggio 1963, Ivan a 15 anni passa dl calcio ai kart. Conquista il titolo nazionale cadetti Classe 100 nel '78, mentre nel 1981 passa alle monoposto e due per poi diventare a distanza di due stagioni campione italiano di Formula 3. Nel 1984 quando conquista il titolo europeo della categoria. Nel 1985 ha la possibilità di correre con la Tyrrell due GP di F1 al posto di Stefan Bellof, scomparso il primo settembre durante la mille chilometri di Spa. Debutta sul tracciato di Brands Hatch, dove si ritira a causa di un incidente, ma nell’ultima prova stagionale in Australia trova il riscatto con un ottimo quarto posto. Nel 1990 la March diventa in Leyton House e Capelli in Francia ottiene il secondo posto.