Via alla nuova stagione di Formula 1, in Bahrain scatta il Mondiale 2023: ora la prima sessione di prove libere sul circuito del Sakhir. Il campione in carica Verstappen è dato favorito per la gara d'esordio, ma sarà davvero così? Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Qui il nostro Live Blog e il monitor dei tempi. Sabato la pole anche in Live Streaming

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI