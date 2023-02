La stagione dei motori su Sky: il LIVE STREAMING

Una nuova stagione dei motori è già partita su Sky, ma con il ritorno di F1 e MotoGP ci prepariamo a vivere un’altra imperdibile avventura mondiale sui nostri canali. Una grande offerta che si unisce a SBK, Formula E, Mondiale Rally, IndyCar e tanto altro ancora da vivere sempre in diretta. Oggi vi presenteremo le novità per portavi in pista e vivere con noi il Motorsport da protagonisti! Ora, dall'Autodromo di Monza, live streaming anche su You Tube CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING

Una giornata molto importante per Sky e per tutti gli appassionati di due e quattro ruote. Con la Formula 1 che avrà inizio in questo fine settimana con il GP del Bahrain e il sipario che si alzerà sulla MotoGP nel weekend del prossimo 26 marzo in Portogallo, la stagione dei motori entrerà subito nel vivo dopo i già entusiasmanti inizi per gli altri campionati mondiali, dal Rally alla Formula E e fino alla Superbike. Tutto questo potrete viverlo in diretta sui nostri canali con un'offerta e tante novità che oggi vi presenteremo in live streaming dall'Autodromo di Monza. L'evento è trasmesso anche sul canale You Tube di Sky Sport.