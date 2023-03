L'AlphaTauri non è in vendita. Parola del team principal della scuderia di Faenza, Franz Tost. "Ho avuto alcuni incontri positivi con Oliver Mintzlaff, che mi ha confermato che gli azionisti non venderanno la Scuderia AlphaTauri, e che la Red Bull continuerà a supportare il team nel prossimo futuro - si legge in una nota -. Tutte queste indiscrezioni sono senza fondamento e la squadra resterà concentrata sull’avvio del mondiale, per fare meglio dello scorso anno”. Nei giorni scorsi i media tedeschi avevano annunciato la possibile cessione da parte della scuderia satellite della Red Bull, ma l'incontro con Oliver Mintzlaff, l'uomo che ha preso il posto di Dietrich Mateschitz, ha tolto ogni dubbio.