A seguito di un infortunio mentre era in bicicletta, il pilota canadese sarebbe stato sottoposto nelle ultime ore a un intervento e in serata sarà in Bahrain. Ma la sua presenza in pista per la prima gara della stagione è ancora in dubbio: se supererà i check medici della FIA sarà regolarmente al suo posto sull'AMR23, diversamente Drugovich prenderà il suo posto. Tutto il weekend di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW

LA GUIDA TV DEL PRIMO GP 2023 DI F1